Режим тишины будет действовать в Мариуполе до 17:00

Режим тишины начался в Мариуполе в 10:00 и будет действителен до 17:00 по московскому времени. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на власти города.

В горсовете Мариуполя рассказали, что эвакуация мирных жителей начнется в 12:00, их перевезут в Запорожье.

Ранее стало известно, что Россия согласовала с Украиной режим тишины. С 10:00 по московскому времени открылись гуманитарные коридоры для эвакуации мирных граждан из Мариуполя и Волновахи.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля, о ней сообщил президент РФ Владимир Путин. Главной ее целью он назвал денацификацию и демилитаризацию соседней страны. После этого на Украине ввели военное положение и разорвали дипломатические связи с Россией.

Однако через несколько дней стороны сели за стол переговоров, первый раунд прошел 28 февраля, второй — 3 марта. Во время последней встречи российская и украинская делегации договорились по ряду гуманитарных вопросов.