«Дом расстреляли танки». Беженка из Мариуполя рассказала о зверствах ВСУ

Украинские военные стреляют по мирным жителям и жилым домам Мариуполя. Об этом рассказала эвакуированная в Новоазовск жительница города. Видео с ее рассказом опубликовало РИА «Новости» в своем Telegram-канале.

Пострадавшая пояснила, что в момент обстрела из танков она находилась дома вместе с детьми. Покидать жилье им запрещали, они не могли выйти даже за водой.

«Просто расстреляли. Дом расстреляли танки. Я только успела внучку вытолкнуть, а сама не успела», — поделилась женщина.

Она отметила, что ее зять обращался к украинским солдатам с просьбой прекратить обстрел, так как она получила ранение, но они только отмахнулись. На помощь пострадавшей пришли российские солдаты и передали ее бойцам ДНР, которые вывезли ее из Мариуполя.

«Почему в нас стреляли, я не знаю. Мы сами украинцы, а эта украинская армия должна была нас защищать, но нас даже не выпускали из города с 25 числа», — отметила она.

Мариуполь и его пригороды долгое время находились под контролем украинских военных, которые не выпускали жителей по организованным российскими войсками гуманитарным коридорам.

В Министерстве обороны России сообщили, что военные Донецкой Народной Республики при поддержке российских войск уничтожили все огневые точки украинских националистов и ликвидировали сосредоточенные в жилых кварталах позиции боевиков. После этого жителей города начали эвакуировать. За сутки из Мариуполя вывезли 78 человек, включая шестерых детей. Их разместили в пункте оказания помощи МЧС ДНР.