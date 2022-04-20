Минобороны РФ: Киев сорвал эвакуацию мирного населения из «Азовстали»

Киев сорвал эвакуацию мирного населения, которое может находиться на предприятии «Азовсталь» в Мариуполе. Украинские военные, представители добровольческих батальонов и иностранные наемники тоже не покинули завод.

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев напомнил на брифинге, что ВС РФ 20 апреля с 14:00 открывали гуманитарный коридор для эвакуации с территории металлургического комбината «Азовсталь» мирного населения. Российская сторона также предложила военнослужащим ВСУ, бойцам добровольческих объединений и иностранным наемникам сложить оружие и сдаться.

«Вынуждены констатировать, что заявленная гуманитарная операция киевскими властями цинично сорвана, указанным коридором никто не воспользовался. Командиры националистических батальонов очередную возможность спасти себя и жизни подчиненных не использовали», — сказал Мизинцев.

Украинские военные, добавили в Минобороны, оборудовали огневые позиции в здании областной детской клинической больницы Лисичанска и разместили подразделение ВСУ в железнодорожной больнице Славянска.

«В очередной раз призываем все международные организации и в первую очередь ВОЗ оказать влияние на официальный Киев и предпринять действенные меры, направленные на недопущение использования объектов медицинской инфраструктуры в военных целях», — подчеркнули в ведомстве.

Мизинцев также предупредил о том, что Николаев стоит на пороге эпидемиологической катастрофы. В городе не работают коммунальные службы, отключено центральное водоснабжение, в связи с чем люди вынуждены набирать воду в том числе из рек, прудов и заброшенных колодцев. Все это не мешает украинским вооруженным формированиям активно раздавать оружие мерным жителям города.

«Боевики территориальной обороны осуществляют массовую бесконтрольную раздачу местному населению оружия и наркосодержащих медицинских препаратов, проводят карательные рейды с целью выявления у местных жителей любых признаков пророссийских взглядов», — заявил Мизинцев.

Он также рассказал, что российские военные за минувшие сутки эвакуировали почти 15 тысяч украинцев в Россию. На Украину доставили почти 13,5 тысячи тонн продуктов и лекарств.