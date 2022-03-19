«Дома используют как полигон». Беженка из Мариуполя рассказала о зверствах нацбатальонов

Боевики национального батальона «Азов»* не пропускают в город гуманитарную помощь и под предлогом коридоров собирают людей, чтобы устроить массовые расправы. Об этом рассказала эвакуированная горожанка Галина Сургуч. Ее рассказ опубликовал РЕН ТВ.

По словам женщины, жителям приходится готовить на кострах, а воду брать из луж. При этом боевики обещают людям организовать выход из города, а когда собирается толпа, с ней жестоко расправляются.

«Все делает „Азов“*, <…> они, с их повязками», — заявила беженка.

Женщина рассказала, что 8 марта, когда вместе с соседями вышла на улицу, чтобы приготовить еду, как раз заехали боевики.

«В четвертый подъезд поднимаются наверх. Я спросила: „Вы отсюда уезжать не будете? Может, в поля уйдете? Здесь же люди, здесь старики, девочка только родила, ребенку два месяца“. Мне ответили, что для них это полигон», — подчеркнула жительница Мариуполя.

Она пояснила, что побежала к соседям, чтобы они успели спрятаться в подвалах. Но бежали в укрытия они уже под пулями.

Прибывшие в Мариуполь подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики в Мариуполе начали зачистку жилых домов, где укрываются боевики националистического батальона «Азов»*.

* «Азов» — запрещенное в России вооруженное объединение.