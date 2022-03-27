Бандеровцы установили морскую мину на дороге в Мариуполе

Украинские нацисты установили морскую мину прямо на дороге между двумя жилыми домами в Мариуполе. Об этом написало РИА «Новости».

Бандеровцы установили морскую мину на одной из центральных дорог в северной части Мариуполя между двумя многоквартирными домами на улицах Громова и Митрополитской.

Нацисты используют мины в качестве заграждений. Они оставили мину на проезжей части, чтобы помешать продвижению военной техники.

«По словам военных, сила взрыва от такой мины намного превышает обыкновенные противотанковые», — отметил корреспондент агентства.

Вес взрывчатого вещества в мине может превышать 100 килограммов.

Накануне в Минобороны сообщили, что украинские мины, дрейфующие в Черном море, продолжают представлять угрозу безопасности и через четверо суток могут достигнуть Румынии, а через 10 суток — Болгарии. Российская сторона ежедневно открывает морской гумкоридор для выхода иностранных гражданских судов, заблокированных в портах Украины, но официальный Киев уклоняется от их согласования.