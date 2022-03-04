«Стреляли по своим же людям». Беженцы Мариуполя рассказали об атаках ВСУ

Украинские военные вели обстрел жилых кварталов Мариуполя, чтобы выдать последствия за атаку войск России и ДНР. Об этом в беседе с РИА «Новости», рассказала семья местных жителей, которые стали свидетелями жестокости украинских войск.

По словам мужчины, когда в его районе военной техники было немного, с другой стороны города велись постоянные обстрелы.

«Стреляли по своим же людям, а нам говорили, что это российские силы. Но мы же видели, откуда что летит», — поделился он.

Его супруга не исключила, что все это сделали для того, чтобы люди скопились в центре города, чтобы потом показать всему миру, как «Россия и ДНР убивают мирных жителей».

По словам главы семьи, после коротких обстрелов силы ВСУ начали просто «утюжить весь город». На просьбу жителей предоставить коридоры, чтобы люди могли просто уехать, чтобы выжить, военные отказали. Семье удалось настоящим чудом выбраться в безопасное место.

Российские военные начали специальную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. Такой приказ дал президент России Владимир Путин в ответ на просьбу о помощи руководителей республик Донбасса. Министерство обороны России заявило, что основная атака идет только на военные объекты Украины. Опасности для гражданского населения нет.