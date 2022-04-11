«Наркоманы долго не воюют». Зачем солдаты ВСУ обкалываются «боевыми» психотропными веществами

Военные из ЛНР нашли на украинских позициях вещества, которые при больших дозировках могут вызывать наркотическое опьянение. Солдаты также отмечали, что украинцы неадекватно вели себя в боях. Психоактивные вещества могут использовать для того, чтобы притупить боль и повысить энергию у солдата. Военный журналист не исключил, что националисты на заводе «Азовсталь» могут иметь при себе наркотики.

Бойцы ЛНР нашли на занятых украинцами позициях «боевые» наркотики в большом количестве. Об этом рассказал советник главы Луганской народной республики Родион Мирошник. По его словам, в некоторых случаях украинские силовики ведут бой в «состоянии зомби». Военнослужащий Народной милиции ЛНР с позывным «Тема» рассказал журналистам, что не раз видел, как украинские силовики неадекватно вели себя в сражениях за город Попасная в Донбассе. Военный вспомнил, как украинец шел на танк с автоматом и пел гимн.

На позициях украинских силовиков нашли большое количество препаратов, например «Налбук» или «Налбуфин». Это медицинский препарат, который используется для того, чтобы купировать болевой синдром. Медикамент обладает обезболивающим эффектом, но большие дозы вызывают эйфорию и состояние наркотического опьянения.

Вещества для боя

Украинские военнослужащие не первые, кто употребляет «боевые наркотики» для сражений. Военный журналист Алексей Борзенко напомнил, что во время Великой Отечественной войны немецкие ученые разрабатывали различные пищевые и непищевые химические добавки для солдат. Журналист отметил, что химические вещества давали не эйфорию, а силу, и их добавляли в шоколад для летчиков. В результате военный мог не спать несколько дней. Фармакология не остановилась на достигнутом и пошла дальше. Борзенко отметил, что по слухам, американцы занимались разработкой таких веществ во время войны во Вьетнаме.

Как правило, это не наркотики глубокого погружения, когда человек принял что-то и отключился. Это вещества, которые подавляют страх у человека, делают его совершенно злым и готовым сопротивляться. В любом случае все стимуляторы — это плохо. Наркоманы долго не воюют Алексей Борзенко.

Источник фото: РИА «Новости»

Журналист напомнил, что боевики ИГ* тоже употребляли наркотики. Но, когда эффект психоактивных веществ завершится, солдаты могут потерять сознание, лежать и не двигаться.

«Эти вещества делают так, чтобы человек не спал 48 часов, но проходит этот промежуток времени, и он без сил. У него даже нет возможности встать и сходить в туалет», — добавил журналист.

Ответственность за наркотики

Власти стран стараются не раскрывать сведения о разработках стимулирующих препаратов и называют их «поддерживающими веществами» и «подавляющими веществами», которые наоборот снижают эмоции и делают человека невосприимчивым ко всему, что происходит вокруг.

«У нас это запрещено. В российской армии есть сухие пайки, в которых содержатся витамины и глюкоза. Такие же витамины есть у альпинистов, но это не наркотики. А здесь речь о веществах, которые воздействуют на психику», — заметил Борзенко.

При этом солдату ВСУ могут даже не рассказывать о психоактивном веществе. По словам Алексея Борзенко, военнослужащему говорят, что ему дают поддерживающий энергетик. Вещество увеличивает его силы на 48 часов, но после требуется отдых.

Борзенко не исключил, что на Украине используют марихуану, которая притупляет боль и дает энергию на определенное время, а также героин.

«Я думаю, что у этих боевиков, фашистов на Украине есть вся эта дрянь. Никто не хочет сознаваться в том, что они принимают психотропные вещества», — рассказал Борзенко.

Источник фото: РИА «Новости»

Журналист предположил, что психотропные вещества могут находиться в подвалах завода «Азовсталь» в Мариуполе, где обосновались украинские националисты.

* «Исламское государство» / ИГ — террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.