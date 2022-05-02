Минобороны сообщило об эвакуации с «Азовстали» 80 мирных жителей

Российские военные эвакуировали 80 мирных жителей с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Людей удерживали на предприятии украинские националисты, заявили в Минобороны России.

«Благодаря инициативе президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с территории завода „Азовсталь“ в Мариуполе удалось вызволить удерживавшихся украинскими националистами 80 гражданских лиц, в том числе женщин, детей», — сообщило военное ведомство журналистам.

Выведенных с территории завода мирных жителей отправили в населенный пункт Безыменное Донецкой Народной Республики. Там людям предоставили ночлег, питание и предложили необходимую медицинскую помощь. Какое-то время они проведут в палаточном городке.

Тех, кто захотел поехать в подконтрольные Киеву районы, передали специалистам ООН и Международного Комитета Красного Креста (МККК).

Ранее Минобороны показало кадры с выходом людей с территории «Азовстали». Мирные жители покинули подвалы по гуманитарным коридорам. Эвакуацию обеспечили российские военные и Народная милиция ДНР.