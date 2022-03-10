Мариупольский роддом № 1 остался без персонала еще в конце февраля. После высылки медиков представители украинских батальонов начали оборудовать его под огневую точку.

Постпред России при ООН Василий Небензя описал ситуацию в распространенном в СБ ООН письме. Документ процитировало РИА «Новости».

Небензя напомнил, что еще 7 марта уведомлял об огневой позиции радикалов в здании роддома.

«Приготовления начались с конца февраля, тогда как сотрудники были выгнаны из больницы», — уточнил постпред РФ при ООН.

Полученная информация, пояснил он, основывается на полученных от местных жителей данных.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил «нападение на больницу в Мариуполе, где расположены родильное и детское отделение». По мнению генсека, мирные люди платят самую высокую цены за происходящее, которое не имеет к ним никакого отношения. Гутерриш призвал прекратить насилие.

В своем письме Небензя заявил, что чрезвычайно разочарован тем, что генсек ООН «подхватил пример украинской пропаганды» и не проверил его.

«Мы строжайшим образом осуждаем такую чудовищную пропаганду. Мы сожалеем, что ООН сыграла свою роль в этом», — заметил российский постпред.

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в своем комментарии к высказыванию Гутерриша также указал на то, что информация о мирных жителях, якобы подвергшихся удару в больнице Мариуполя, является фейком.