Тела гражданских лиц со следами зверских пыток нашли в подвалах Мариуполя. На них вырезали неонацистские символы и свастику, сообщили в Минобороны России.

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев уточнил на брифинге, что погибших обнаружили в освобожденных от националистов домах.

«Тела гражданских лиц со следами зверских пыток и вырезанными неонацистскими символами и свастикой», — подчеркнул он.

В Минобороны также привели рассказы спасенных из Мариуполя мирных жителей. Люди подтвердили, что неонацисты забрасывали подвалы гранатами, зная о находившихся там женщинах с детьми.

В пригороде Харькова, добавил Мизинцев, боевики расстреливали из минометов очереди у магазинов и банкоматов, открывали огонь по пунктам выдачи продовольствия и питьевой воды. При этом три человека погибли, свыше 10 получили ранения.

Террор и геноцид против собственного народа, заметили в Минобороны, для Украины стали нормой. Руки нацизму в масштабах страны развязала поддержка со стороны США и ряда стран ЕС. В итоге жертвами становятся женщины и пожилые, а детей с ранних лет с головой окунают в жесткую пропаганду идеологии нацизма.