«Нам выстрелили в спины». Беженец из Мариуполя рассказал, как вместе с матерью попал под огонь снайпера

Беженец из Мариуполя Анатолий Харченко рассказал РИА «Новости», как снайпер ранил его и его мать, когда они просто шли по улице. Мужчине и женщине «кто-то выстрелил в спины».

«Мы просто шли по улице, когда по нам прилетело. Матери попало прямо в спину, а мне в бок и живот», — сообщил мужчина.

По его словам, это произошло в левобережном районе Мариуполя. Они с матерью отправились искать лекарства на руинах своего разбомбленного дома и уже возвращались, когда в них внезапно начали стрелять. Сейчас оба находятся в больнице Новоазовска.

Зачистку Мариуполя от нацбатов осуществляют ВС РФ и Народная милиция ДНР. Однако, как рассказал Харченко, остатки нацбатальонов продолжают сопротивление. Обстановка остается сложной, линия фронта постоянно меняется, и периодически случаются уличные бои.

По словам очевидцев, обстреливают мирных жителей и беженцев, в том числе детей.

Украинские власти 27 марта проведут эвакуацию мирных жителей Мариуполя по гуманитарному коридору в сторону Запорожья. Также пройдет эвакуация из Рубежного в сторону Бахмута.

Также гуманитарную операцию по эвакуации мариупольцев запланировали Франция, Турция и Греция.