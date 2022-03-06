«Нет воды, еды и лекарств». Пушилин назвал гуманитарную ситуацию в Мариуполе близкой к катастрофической

Мариуполь находится на грани гуманитарной катастрофы. В городе нет воды, еды, лекарств, электричества и газа. С таким заявлением в эфире телеканала «Россия 1» выступил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Он подчеркнул, из-за перебоев со связью узнать подробности от жителей города невозможно.

«Мариуполь находится практически уже в гуманитарной катастрофе по ряду показателей: с отсутствие воды, продуктов питания, медикаментов, электроэнергии, газа. Ситуация чудовищная», — заявил Пушилин.

Глава ДНР добавил, что взаимодействие и общение с жителями города крайне затруднено.

Как напомнил RT, в минувшую субботу, 5 марта, российские военные объявили режим тишины для эвакуации через гуманитарные коридоры жителей Мариуполя и Волновахи. После этого, по словам Пушилина, боевики батальона «Азов»* взорвали в городе дом, под завалами которого остались до 200 человек.

Министерстве обороны России заявили, что жителям четырех городов Украины не дали эвакуироваться по гуманитарным коридорам группы вооруженных националистов. В ведомстве отметили, что речь идет не только о жителях соседней страны, но и гражданах других государств.

Президент России Владимир Путин рассказал о ситуации со срывом эвакуации беженцев президенту Франции Эммануэлю Макрону. Российский лидер призвал европейских коллег повлиять на Киев и напомнить ему о международных гуманитарных нормах.

* «Азов» — запрещенная в России организация.