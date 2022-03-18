«Нас бросили и нами прикрывались». Беженка из Мариуполя рассказал об издевательствах «Азова» над людьми

В Мариуполе националисты батальона «Азов»* ставили вооружение среди дворов и выгоняли людей из домов, чтобы там обосноваться. Помощь людям никто не оказывал, а информации о гуманитарных коридорах не было.

Уехавшая из города женщина рассказала РЕН ТВ, что людям приходилось ходить за водой под звуки стрельбы.

«Нас оставили полностью без света, воды, отопления. Мы остались никому не нужные. Такое ощущение, что нас бросили и нами прикрывались», — сказала она.

Местные жители, по словам беженки, остались на улице без квартир. Националисты выселили людей из двух девятиэтажек и расположились в домах сами.

«Люди с пакетами и со слезами на глазах ходили себе искать какие-то бомбоубежища», — пояснила она.

Никакой информации про гуманитарные коридоры жители Мариуполя не получали. Продукты им привезли один раз.

«Просто жутко. Ад, из которого мы, слава богу, выбрались. Перебиты все аптеки и магазины, все везде перебито. Они приезжают, среди дворов ставят [вооружение] — там, где школы, люди. Они оттуда стреляют», — описала женщина обстановку в городе.

Люди, которым не на чем было выбраться, остались. Горожанка призналась, что они рыдали, глядя на уезжавших.

*Батальон «Азов» — экстремистская организация, запрещена в России.