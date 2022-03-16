Минобороны: «Азов» взорвал заминированное здание театра в Мариуполе

В Мариуполе боевики националистического батальона «Азов»* взорвали здание театра, которое ранее заминировали. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Министерство расценило произошедшее как кровавую провокацию. Российские войска, подчеркнули в Минобороны, никогда не рассматривали здание театра в качестве цели из-за потенциальной опасности для мирных жителей.

«Никаких задач, связанных с нанесением ударов по наземным целям в городской черте Мариуполя российская авиация не выполняла», — отметило ведомство в Telegram-канале.

Днем 16 марта стало известно, что в Мариуполе в ходе спецоперации убили одного из главных идеологов «Азова»* Николая Кравченко. Кравченко, известный под позывным Крюк, был одним из основателей харьковской нацистской организации «Патриот Украины». Она вела подпольную деятельность еще при президентстве Виктора Януковича.

*«Азов» — террористическая организация, запрещенная в России.