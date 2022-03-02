Басурин заявил о полном окружении Мариуполя

Представителям Народной милиции (НМ) ДНР удалось полностью окружить Мариуполь. Такое заявление сделал официальный представитель НМ ДНР Эдуард Басурин. Об этом написало РИА «Новости».

«Нужно сделать все, чтобы не пострадали люди», — сказал он агентству.

Накануне Басурин призвал жителей Мариуполя до 2 марта покинуть город по одному из двух удобных гуманитарных коридоров.

«Безопасность передвижения гарантируем на участках автотрассы Е58, по направлениям как в сторону Запорожской области, так и на территорию РФ. В западном направлении: Мариуполь — Мангуш, в восточном направлении: Мариуполь — Безыменное», — говорилось в официальном заявлении представителя НМ ДНР.

В эфире телеканала «Россия 24» Басурин ранее сообщал, что окружение Мариуполя будет полностью закончено 1 марта. Город, по его словам, будет взят в кольцо. Официальный представитель оборонного ведомства ДНР также не исключил провокаций со стороны украинских военных в районе Горловки и Донецка.

В понедельник, 28 февраля, Басурин заявлял, что вопрос освобождения Мариуполя будет решаться путем переговорного процесса, чтобы избежать больших жертв.