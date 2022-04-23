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    23 апреля 2022, 17:16

    Мирные жители, собравшиеся покинуть Мариуполь, попали под обстрел украинских националистов

    Оставшиеся на «Азовстали» украинские националисты обстреляли собравшихся беженцев из Мариуполя

    Анна Усачева

    Представители России и ДНР открыли сегодня зеленый коридор для эвакуации мирного населения из Мариуполя. Его запросила вице-премьера Украины Ирины Верещук. Официальный представитель НМ ДНР Эдуард Басурин заявил, что место сбора беженцев попало под обстрел украинских националистов. Его заявление опубликовали в Тelegram-канале ведомства.

    Мирные жители, собравшиеся покинуть Мариуполь, попали под обстрел украинских националистов

    «Данная провокация подтверждает тот факт, что националисты готовы пожертвовать своими согражданами, только чтобы дискредитировать гуманитарные усилия, предпринимаемые российской стороной», — сообщил Басурин.

    От обстрела никто из мирных жителей не пострадал. Ранение получил военнослужащий, который «спасал женщин и детей». Басурин предположил, что вину за возможные жертвы националисты планировали переложить на Россию. Он отметил, что огонь открыли с «Азовстали».

    «Эта мирная акция была сорвана украинскими националистами, открывшими с территории завода „Азовсталь“ огонь из минометов по объявленному месту сбора граждан возле торгового центра „Порт-Сити“ на бульваре Шевченко», — рассказал Басурин.