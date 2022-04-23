Мирные жители, собравшиеся покинуть Мариуполь, попали под обстрел украинских националистов

Представители России и ДНР открыли сегодня зеленый коридор для эвакуации мирного населения из Мариуполя. Его запросила вице-премьера Украины Ирины Верещук. Официальный представитель НМ ДНР Эдуард Басурин заявил, что место сбора беженцев попало под обстрел украинских националистов. Его заявление опубликовали в Тelegram-канале ведомства.

«Данная провокация подтверждает тот факт, что националисты готовы пожертвовать своими согражданами, только чтобы дискредитировать гуманитарные усилия, предпринимаемые российской стороной», — сообщил Басурин.

От обстрела никто из мирных жителей не пострадал. Ранение получил военнослужащий, который «спасал женщин и детей». Басурин предположил, что вину за возможные жертвы националисты планировали переложить на Россию. Он отметил, что огонь открыли с «Азовстали».

«Эта мирная акция была сорвана украинскими националистами, открывшими с территории завода „Азовсталь“ огонь из минометов по объявленному месту сбора граждан возле торгового центра „Порт-Сити“ на бульваре Шевченко», — рассказал Басурин.