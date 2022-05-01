«Азовсталь» покинули еще 40 мирных жителей

Выход мирных жителей с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе продолжился. Как сообщил корреспондент ТАСС с места событий, из подвалов вышли еще 40 мирных жителей.

Журналист сообщил, что среди освобожденных 18 мужчин, 14 женщин и восемь детей. Для эвакуации людей на место пригнали три автобуса.

Минобороны России сообщило, что накануне по гуманитарным коридорам с территории завода «Азовсталь» вышли две группы мирных жителей. Днем предприятие покинули 25 человек, вечером — еще 21.

Всех людей эвакуировали в село Безыменное, где открыли пункт временного содержания для беженцев. Всем вышедшим на свободу предложили медицинскую помощь, питание и ночлег.