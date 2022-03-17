Жители Мариуполя ничего не знали о гуманитарных коридорах, по которым можно покинуть город. Об этом РИА «Новости» сообщила местная жительница.

«Случайно узнали, соседи сказали. Мы быстренько собрались — и бегом», — рассказала она.

Российские вооруженные силы разблокировали Мариуполь от националистов. За прошлые сутки из города вышли больше 30 тысяч мирных жителей.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров пообещал, что Мариуполь ждет расцвет мирной жизни после освобождения из-под контроля ВСУ. Он рассказал, что военные помогли российскому спецназу выбраться из окружения, которое устроили бандеровцы.

Также жители Мариуполя рассказали газете «Известия», что им пришлось выбираться из города на свой страх и риск, а направление гуманитарных коридоров им показали российские военные.