Боевики украинского националистического батальона «Азов»* расправлялись с сотрудниками полиции ради поддельных видео и фотографий, для последующих обвинений российских военных. Об этом рассказал беженец из Мариуполя Максим Павленко. Рассказ мужчины опубликовал телеканал РЕН ТВ в Telegram-канале.

По словам собеседника журналистов, полицейских в городе не осталось, поэтому никто не следил за охраной общественного порядка и не помогал с эвакуацией мирных жителей.

«Азовцы* эти, они убивали полицию. Им все равно. Картинка нужна была любая. Все потом списать на Россию, что вот они приехали, убивают райотделы», — рассказал Павленко.

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил ультиматум боевикам националистического батальона «Азов»*. Он потребовал, чтобы они в течение суток сложили оружие. В таком случае, по его словам, им сохранят жизнь и, возможно, отправят их под амнистию за все совершенные преступления.

*«Азов» — запрещенное в России вооруженное объединение.