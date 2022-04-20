Жительница Мариуполя рассказала о двух месяцах в подвалах «Азовстали»

Жительница Мариуполя почти два месяца провела в одном из подвалов предприятия «Азовсталь». Ее и еще более 140 человек эвакуировали российские военные, сообщило РИА «Новости» в Telegram.

Женщина рассказала, что выбраться людям удалось 19 апреля благодаря Вооруженным силам РФ.

«Смогли выехать из-под обстрелов. Мы прочти два месяца просидели в подвалах. Сколько было попыток выйти, выехать из зоны обстрелов — к сожалению, не получилось», — подчеркнула горожанка.

По словам жительницы Мариуполя, все это время мирные жители сидели под одним из промышленных зданий и не представляли, что делать.

«И потом ребята помогли проложить путь, провели до безопасного места, потом довезли на БТРах до автобусов, погрузили в автобусы и вывезли в Безыменное», — уточнила женщина.

Она поблагодарила российских военных за помощь и добавила, что за два месяца бесконечных слез и плача «люди измучились».

Ране стало известно, что Россия вновь предложила боевикам нацбатов и наемникам на «Азовстали» сложить оружие.