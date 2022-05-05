Заложники с «Азовстали» ничего не знали о гумкоридорах и эвакуации

Сторонники националистов держали мирных жителей Мариуполя в заложниках на «Азовстали». После штурма «азовцы»* начали выпускать гражданских. Покинувшие территорию завода мирные жители ничего не знали об эвакуации и гуманитарных коридорах. Об этом РИА «Новости» рассказал представитель штаба операции по освобождению «Азовстали».

«Освобожденные 30 апреля и 1 мая с территории предприятия мирные граждане сообщили, что на протяжении всего времени пребывания в катакомбах ничего не слышали о ежедневном открытии для их безопасного выхода специальных гуманитарных коридоров», — заявил он.

Собеседник РИА «Новости» отметил, что покинувшие «Азовсталь» мирные жители не были в курсе о готовящейся эвакуации. Сторонники «Азова»* до последнего скрывали эту информацию от заложников.

Эвакуацию мирного населения Мариуполя с территории «Азовстали» организовали по личной инициативе президента РФ Владимира Путина. Российский лидер отдал соответствующее распоряжение 1 мая. На тот момент удалось освободить около 80 мирных жителей.

* «Азов» — запрещенная в РФ террористическая организация.