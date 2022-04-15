Боевики националистического подразделения «Азов»* вымогали у жителей Мариуполя денежные средства, требуя от местных рыбаков оплачивать каждый выход в море. Об этом Telegram-каналу «Донбасс решает» сообщил один из горожан.

«Они приехали и угрозами дали понять, что ждать оплаты бесполезно», — рассказал он.

По словам мужчины, националисты контролировали все вплоть от поставок черного металла до выхода в море рыбаков.

«Они „крышевали“ „откаты“ с „Метинвеста“. И когда лично мне и бригаде не заплатили за работу, мы начали требовать свои деньги. Также они вымогали 1000 гривен за каждый совершенный выход в море», — сообщил мужчина.

Российские вооруженные силы продолжают освобождать Мариуполь от украинских националистов. В частности, днем 15 апреля стало известно об установлении контроля над комбинатом имени Ильича.

Основным центром сопротивления нацистов остался завод имени Ленина.

* «Азов» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.