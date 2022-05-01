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    01 мая 2022, 12:03

    Группа из 46 мирных жителей вышла из домов рядом с «Азовсталью» — Минобороны РФ

    Минобороны: 46 мирных жителей вышли по гумкоридорам из домов рядом с «Азовсталью»

    Максим Зинкин

    Группа из 46 мирных жителей по гуманитарным коридорам покинула дома, расположенные рядом с заблокированным войсками Донецкой Народной Республики металлургическим комбинатом «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщило Министерство обороны, написало РИА «Новости».

    В дневное время суток свои дома покинули 25 жителей, а в вечернее время к ним присоединилась еще группа из 21 человека.

    Всех мирных жителей направили в населенный пункт Безыменное, где находится крупный пункт временного содержания.

    «Всем гражданским лицам предложены необходимая медицинская помощь, питание и ночлег», — заявили в ведомстве.

    Военный историк Юрий Кнутов ранее предположил, что среди мирных жителей, вышедших с территории «Азовстали», могут присутствовать переодевшиеся боевики «Азова»*.

    Он напомнил, что каждого эвакуированного человека необходимо тщательно проверять.

    *«Азов» — запрещенная в РФ экстремистская организация.