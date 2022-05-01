Группа из 46 мирных жителей по гуманитарным коридорам покинула дома, расположенные рядом с заблокированным войсками Донецкой Народной Республики металлургическим комбинатом «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщило Министерство обороны, написало РИА «Новости».

В дневное время суток свои дома покинули 25 жителей, а в вечернее время к ним присоединилась еще группа из 21 человека.

Всех мирных жителей направили в населенный пункт Безыменное, где находится крупный пункт временного содержания.

«Всем гражданским лицам предложены необходимая медицинская помощь, питание и ночлег», — заявили в ведомстве.

Военный историк Юрий Кнутов ранее предположил, что среди мирных жителей, вышедших с территории «Азовстали», могут присутствовать переодевшиеся боевики «Азова»*.

Он напомнил, что каждого эвакуированного человека необходимо тщательно проверять.

*«Азов» — запрещенная в РФ экстремистская организация.