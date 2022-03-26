«Убили сына, ранили внука, потом надели их одежду». Жительница Мариуполя рассказала о бесчинствах ВСУ

Члены украинского батальона нацистов «Азов»* издевались над жителями Мариуполя и убивали их. Беженка Надежда Владимировна поделилась историей своей семьи.

Женщина смогла уехать из города вместе с лежачим мужем. Но в Донбассе остались ее раненый внук, и дочка с внучкой. Их судьба неизвестна. Рассказ Надежды о преступлениях «азовцев»* против мирных жителей опубликовал Теlеgrаm-канал «Донбасс решает».

Она описала происходящее в городах, которые еще не зачищены от нацистов.

«Убили сына, ранили внука, потом надели их одежду. Во дворах там трупы лежат, двор устлан этими трупами. Это ад», — сказала Надежда.

Ее сыну 11 марта исполнился 51 один год. Его убили 14 марта. В этот же день «азовцы»* перебили ноги внуку Надежды. Спустя сутки они ворвались в ее квартиру через балкон и потребовали отдать одежду мужчин. Нацисты переоделись прямо на месте, на глазах у невестки беженки.

Сама женщина получила ранение в руку от выстрела с украинской стороны. Сейчас Надежда, вероятно, находится во временном пункте пребывания беженцев с Украины и из Донбасса.

* Нацбатальон «Азов» — запрещенная в России экстремистская организация.