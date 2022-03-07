Жительница украинского Мариуполя рассказала о ситуации в городе. По ее словам, бойцы ВСУ используют мирных жителей в качестве живого щита.

«Нас используют, как живой щит. Наши же украинские военные. Стреляли по гражданским, по ребенку», — рассказала женщина, сумевшая выбраться из города.

Также она добавила, что жители города подвергаются обстрелам со стороны «своих» регулярно.

«Четыре дня назад мы с мужем и с ребенком шли домой из подвала, поскольку сказали, что все тихо. И по нам открыли огонь. <…> Нам помогли российские военные выйти», — сообщила женщина.

Ранее житель Мариуполя также сообщил, что представители добровольческих вооруженных формирований стреляли в спины местным жителям, пытавшимся выйти из города по организованным российской стороной гуманитарным коридорам.

По словам мужчины, в настоящее время в городе расположены бойцы батальона «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация). Он предположил, что людям не сообщают о возможности эвакуации именно для того, чтобы пользоваться ими, как живым щитом.