Спасшаяся из Мариуполя американка рассказала о позициях ВСУ в детских садах

Бойцы ВСУ в Мариуполе занимали детские сады и школы, вели обстрел по жилым кварталам. Об этом «Известиям» рассказала спасшаяся из Мариуполя гражданка США Анастасия Краснова. Она уехала из города, когда ей было девять лет, а минувшей осенью вернулась за женихом, но из-за проволочек с документами пара не успела выехать до начала спецоперации.

По словам Анастасии, бойцы ВСУ устраивали боевые позиции в детских садах и школах.

«Приехал микроавтобус без окон. Ему кто-то изнутри открывает ворота, он просто заезжает, и потом мы смотрим, что там выбегают украинские военные. Потом мы наблюдали, как горела часть этого садика. Потом я увидела украинский танк», — рассказала девушка.

Она призналась, что долгое время не хотела прятаться в подвале, так как боится замкнутых пространств, однако прямое попадание снаряда в квартиру изменило ее настрой.

«Одна мина упала возле дома, другая — в дом на третий этаж. Убила трех, покалечила одну. Двое из них — 17-летние дети. Все пытались понять, под каким ракурсом велся обстрел, и сказали, что с садика прилетело. Этот снаряд, который прилетел мне на балкон, а потом в зал, тоже был с садика», — говорит Анастасия.

14 марта девушка все же решила спуститься в подвал, но уже на следующее утро туда заглянули российские военные и попросили эвакуироваться. К тому моменту в городе уже наблюдалась проблемы с едой, Анастасия не преминула рассказать об этом одному из военных.

«Он пошел и дал на свой паек. Мы растянули это на неделю где-то. Мы очень благодарны ему», — призналась девушка.

Ранее беженец из Мариуполя рассказал, как вместе с матерью попал под огонь снайпера.