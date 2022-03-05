Киевские власти не оповестили жителей Мариуполя о гуманитарном коридоре, выбрались всего три семьи

Украинские власти не сообщили жителям Мариуполя об организованном гуманитарном коридоре, а военные при отходе подорвали за собой мосты. Об этом в своем Telegram-канале сообщил репортер Андрей Руденко.

Он написал, что всего из Мариуполя удалось выбраться трем семьям, остальные ничего не слышали о гуманитарном коридоре. Также ВСУ заминировали дороги и при отходе взорвали за собой мосты.

«Нам никто ничего не говорил. Ехали солдаты украинские, взорвали мосты после себя, мы остались изолированные», — рассказала жительница Мариуполя.

Власти Мариуполя сообщили, что эвакуация из города переносится, несмотря на достигнутые ранее договоренности между Россией и Украиной о режиме тишины и организации гуманитарного коридора с 10:00 до 17:00 по московскому времени.

Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что население Мариуполя возможно освободить благодаря точечным ударам по позициям националистов.