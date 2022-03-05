По открытому с 10:00 по московскому времени гуманитарному коридору пока не вышел ни один человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил репортер Андрей Руденко.

Он отметил, что власти ДНР силами МЧС готовы принять людей, делая для этого все, что нужно.

«С 10 утра был объявлен коридор, но уже внутри Мариуполя со стороны националистов произошли провокации», — заключил Руденко.

Утром 5 марта боевики батальона «Азов»* взорвали жилой дом, под завалами оказались 200 человек. Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что власти республики начали расследование произошедшего.

*«Азов» — экстремистское объединение, запрещенное в России.