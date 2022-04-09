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    09 апреля 2022, 16:52

    Мариуполь был полигоном для ВСУ. Жительница рассказала, как город страдал от нацистов

    Анна Усачева

    Украинские танки спокойно разъезжали по Мариуполю, а минометы ставили прямо в квартирах. Жительница города Маша стала очевидцем многих преступлений ВСУ. Она рассказала Минобороны о том, что происходило в Мариуполе до и после прихода Вооруженных сил (ВС) РФ. Слова Маши опубликовало РИА «Новости».

    Мариуполь был полигоном для ВСУ. Жительница рассказала, как город страдал от нацистов

    Женщина сказала, что украинская армия обстреливала мирных жителей города еще до прибытия ВС РФ, а танки ВСУ разъезжали по городу, будто по полигону.

    «Это было страшно и жутко. Украинцы постоянно стреляли, постоянно стояли танки между жилыми домами. Мы не понимали, по кому они стреляют, потому что русских тогда еще даже в городе не было», — сказала она.

    Почти сразу после прибытия ВС РФ в Мариуполь жилые дома превратились в локации украинской армии. Минометы ставили прямо в комнатах мирных граждан. Также ВСУ часто отрывали огонь по жилым домам, в которых оставались люди.

    «Им уже было без разницы, в кого они стреляют и куда они попадают», — отметила Маша.

    Она подчеркнула, что особые бесчинства творил «Азов»*. Сторонники националистов пытали и убивали мирных жителей, подрывали их на минах и открывали огонь по солдатам ВСУ, которые хотели сдаться России.

    * «Азов» — запрещенная в РФ экстремистская организация.