Украинские танки спокойно разъезжали по Мариуполю, а минометы ставили прямо в квартирах. Жительница города Маша стала очевидцем многих преступлений ВСУ. Она рассказала Минобороны о том, что происходило в Мариуполе до и после прихода Вооруженных сил (ВС) РФ. Слова Маши опубликовало РИА «Новости».

Женщина сказала, что украинская армия обстреливала мирных жителей города еще до прибытия ВС РФ, а танки ВСУ разъезжали по городу, будто по полигону.

«Это было страшно и жутко. Украинцы постоянно стреляли, постоянно стояли танки между жилыми домами. Мы не понимали, по кому они стреляют, потому что русских тогда еще даже в городе не было», — сказала она.

Почти сразу после прибытия ВС РФ в Мариуполь жилые дома превратились в локации украинской армии. Минометы ставили прямо в комнатах мирных граждан. Также ВСУ часто отрывали огонь по жилым домам, в которых оставались люди.

«Им уже было без разницы, в кого они стреляют и куда они попадают», — отметила Маша.

Она подчеркнула, что особые бесчинства творил «Азов»*. Сторонники националистов пытали и убивали мирных жителей, подрывали их на минах и открывали огонь по солдатам ВСУ, которые хотели сдаться России.

* «Азов» — запрещенная в РФ экстремистская организация.