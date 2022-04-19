Более ста жителей Мариуполя вышли из подвалов у «Азовстали»

По открытому российской армией гуманитарному коридору в Мариуполе с территории завода «Азовсталь» вышли свыше 100 мирных жителей, сообщил ТАСС. Люди прятались в подвалах у предприятия.

По данным «Интерфакса», всего выбрались 120 горожан.

Минобороны РФ с 14:00 объявило о режиме тишины, чтобы украинские силы могли покинуть заблокированный завод. Украина заявляла, что на территории «Азовстали» якобы осталось гражданское население. Основную часть гуманитарных коридоров открыли именно для простых украинцев.

В российском военном ведомстве отмечали, что мирным людям обеспечат безопасную эвакуацию и дадут возможность уехать в составе гуманитарной колонны в любом направлении. Насильственное удержание гражданского населения в качестве живого щита, напомнили в Минобороны, квалифицируется международным правом как терроризм.