Мариуполь удалось разблокировать. Начата эвакуация горожан

Военные ДНР при поддержке ВС РФ уничтожили почти все огневые точки неонацистов, которые находились в пригородах Мариуполя. Основные силы украинских боевиков, сосредоточенные в жилых кварталах по периметру города, тоже были ликвидированы, сообщили в Минобороны.

Таким образом, Мариуполь был разблокирован. Это позволило сегодня приступить к эвакуации горожан и с 15:00 открыть гуманитарные коридоры. В общей сложности для эвакуации людей сформировали четыре колонны из 200 автобусов, 50 из них уже прибыли в Мариуполь.

Всех желающих жителей доставят в пункты временного размещения, отметили в ведомстве. Также в город были направлены автомобили с гуманитарным грузом.

Первая колонна привезла в город 450 тонн медикаментов, предметов первой необходимости продуктов и детского питания.

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщал, что гуманитарная ситуация в городах Украины продолжает ухудшаться. В отдельных населенных пунктах страны она стала катастрофической.