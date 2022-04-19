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    19 апреля 2022, 14:54

    Россия открыла гуманитарный коридор для сдавшихся украинских военных на «Азовстали» в Мариуполе

    Генерал-полковник Мизинцев: открыт гумкоридор для сдавшихся украинских военных на «Азовстали»

    Александр Иванов

    Российские военные сообщили об открытии гуманитарного коридора для выхода из комбината «Азовсталь» в Мариуполе добровольно сдавшихся украинских военнослужащих. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

    «Учитывая катастрофическое положение, сложившееся на металлургическом комбинате „Азовсталь“ в городе Мариуполе, а также руководствуясь чисто гуманными принципами, с 14:00 по московскому времени 19 апреля 2022 года Вооруженные Силы России открыли гуманитарный коридор для вывода добровольно сложивших оружие украинских военнослужащих и боевиков националистических формирований», — сказал Мизинцев на заседании Межведомственного координационного штаба РФпо гуманитарному реагированию.