Боец ВСУ признался в изнасиловании жительницы Мариуполя и убийстве ее мужа

Следственный комитет России опубликовал кадры допроса задержанного в Мариуполе бойца ВСУ, который признался в изнасиловании мирной жительницы и убийстве ее супруга. Против задержанного возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением»).

По данным следствия, в начале апреля в Мариуполе украинские военнослужащие задержали мужчину и женщину. У супружеской пары были украинские паспорта, но, несмотря на это, их поместили в подвальное помещение, отметила пресс-служба СК РФ.

После этого замкомандира роты, находясь в алкогольном опьянении, изнасиловал женщину на глазах у ее супруга, угрожая убийством. Когда муж пострадавшей заступился за жену, его застрелили.

Задержанный боец ВСУ сознался в преступлении в ходе предварительного следствия. Другие украинские военнослужащие, которые были также допрошены, подтвердили вышеуказанные факты.

Расследование уголовного дела продолжается, отметили в пресс-службе ведомства.