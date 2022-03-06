Националисты расстреляли колонну беженцев из Мариуполя

Покинувшая Мариуполь по гуманитарному коридору группа беженцев попала под обстрел украинского националистического батальона «Азов»* (запрещен в РФ). Как сообщила пресс-служба Народной милиции Донецкой Народной Республики, погибли два мирных жителя, еще четверо получили ранения. В ведомстве отметили, что это предварительные данные.

В пресс-службе подчеркнули, что группа двигалась в сторону Новоазовска. В данный момент бойцы Народной милиции ДНР и российские войска обеспечивают безопасность выхода 150 жителей Мариуполя, пишет Nation News.

Расстрел мирной колонны в пресс-службе назвали очередным подтверждением нарушения Женевской конвенции со стороны военных Украины.

«Совершенные военные преступления не имеют срока давности. Все данные факты мы фиксируем, а в свете последних событий суд над вами неизбежен», — говорится в сообщении.

Эвакуацию жителей Мариуполя планировали начать в минувшую субботу. Для этого российские военные организовали гуманитарные коридоры и объявили режим тишины. Но мирных граждан из населенных пунктов не выпустили украинские националисты. Как отметили в Минобороны России, речь шла не только об украинцах, но и гражданах других стран. Всех их использовали в качестве живой преграды.

По словам представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, за блокировкой гуманитарных коридоров Мариуполя также стоит президент Украины Владимир Зеленский. Басурин пояснил, что успешная эвакуация для него — это информационный проигрыш.

По данным штаба территориальной обороны ДНР, из Мариуполя и его пригородов в Новоазовский район вывезли более 300 человек.

*«Азов» — запрещенная в России террористическая организация.