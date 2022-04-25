Киевские власти вновь сорвали эвакуацию мирных жителей с «Азовстали»

Власти Киева в понедельник, 25 апреля, в очередной раз сорвали эвакуацию мирных жителей с комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Несмотря на проявленную Российской Федерацией исключительно гуманную инициативу по эвакуации мирных граждан с территории металлургического комбината „Азовсталь“, киевские власти сегодня снова цинично сорвали проведение этой гуманитарной операции», — привело РИА «Новости» слова генерала.

Он отметил, что по состоянию на 20:00 по московскому времени предлагаемым гуманитарным коридором так никто и не воспользовался.

Официальные лица Киева, как подчеркнул Мизинцев, постоянно делают публичные заявления о рабочем персонале комбината, женщинах и детях, которые якобы находятся в подземных сооружениях «Азовстали». При этом они намеренно отвергают все гуманитарные инициативы РФ, не принимая никаких практических мер по эвакуации указанных лиц, добавил генерал.

«Такое абсолютно нелогичное и непоследовательное поведение киевских властей в очередной раз подтверждает их откровенное безразличие к судьбам конкретных людей — к гражданам собственной страны», — отметили в российском Минобороны.