Бойцов ВСУ поймали при попытке покинуть Мариуполь в женской одежде

Украинские военнослужащие пытаются вместе с мирными жителями покинуть окруженный Мариуполь, некоторые даже надевают женскую одежду для маскировки. Об этом РИА «Новости» сообщил командир батальона сил ДНР майор Олег Кокарев.

«Они пытаются под видом мирных жителей выходить на нашу сторону, чтобы где-то раствориться и уйти», — отметил он.

Задержанных допрашивают и отправляют в соответствующие инстанции, добавил Кокарев. По его словам, одного бойца ВСУ остановили в шубе, платье и женских туфлях. Он «клялся, что мирный житель и здесь живет», но по нему было видно, что это — военный, отметил майор.

За предыдущие сутки из Мариуполя эвакуировали 619 человек. Мирных жителей вывезли в село Безыменное Новоазовского района. Они находятся в пункте оказания помощи, который развернут силами МЧС Донецкой народной республики.

Эвакуированные мариупольцы рассказали о стрельбе ВСУ по мирным жителям. Одна из женщин, которой удалось выбраться по гуманитарному коридору, рассказала, что ситуация в Мариуполе ужасная, воды нет, и жители вынуждены топить снег на костре под пулями.