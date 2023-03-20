Мир 20 марта 2023, 02:11 Беспилотник США, продление зерновой сделки, годовщина воссоединения России и Крыма. Неделя в фотогалерее Главные события России и мира с 13 по 19 марта 2023 года — в фотогалерее «360» РИА «Новости»

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Беспилотник-разведчик США нарушил установленные на время специальной военной операции границы России и упал в Черное море. Зерновую сделку продлили на 60 дней вместо 120. Россия отпраздновала девять лет воссоединения с Крымом.

Турция объявила об одобрении заявки Финляндии в НАТО / РИА «Новости» Американский беспилотник упал в Черное море. / Публичное достояние Россия продлила зерновую сделку на 60 дней. / РИА «Новости» Празднование годовщины воссоединения Крыма с Россией. / РИА «Новости» Закон о повышении призывного возраста внесли в Госдуму. / РИА «Новости» Kustbevakningen. Данию предупредили о возможной бомбе на «Северном потоке» Путин посетил Мариуполь. / Пресс-служба Кремля Житель Вятских Полян открыл стрельбу по силовикам / Пресс-служба Следственного комитета МУС выдал ордера на «арест» Путина и Львовой-Беловой / РИА «Новости» Турция объявила об одобрении заявки Финляндии в НАТО / РИА «Новости» Американский беспилотник упал в Черное море. / Публичное достояние

Об этих и других событиях, которые произошли в России и мире с 13 по 19 марта 2023 года — в фотогалерее «360».

Дрон пошел ко дну

Беспилотник-разведчик США MQ-9 Reaper потерпел крушение в Черном море во вторник, 14 марта. Первым об этом сообщило командование Вооруженных сил США в Европе. В ведомстве заявили, что дрон упал в воду из-за поврежденного пропеллера, который задел крылом российский истребитель Су-27, вылетевший на перехват.

Министерство обороны России опровергло заявление американских коллег. В ведомстве сообщили, что беспилотник летел с выключенным транспондером и нарушил установленную на время специальной военной операции границу. Военные подчеркнули, что экипажи истребителей не применяли оружие и не вступали в контакт с беспилотником. Причиной падения там назвали сложный маневр, который совершил аппарат.

Госдеп в тот же вечер вызвал посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова. По итогам визита во внешнеполитическое ведомство дипломат заявил, что появление беспилотника над акваторией Черного моря стало провокацией Пентагона.

На следующий день министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином. Ситуация с беспилотником стала главной темой беседы.

Шойгу назвал провокационными полеты американских беспилотников у побережья Крыма, потому что они ведут к эскалации. Россия не заинтересована в таком развитии событий, но примет соразмерные меры.

Глава Пентагона ответил, что американская военная авиация будет продолжать свои полеты в международном воздушном пространстве, где действуют международные правила.

Тему беспилотника продолжили обсуждать Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов и председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США Марк Милли.

Решение о поднятии со дна Черного моря американского дрона примут военные, если посчитают, что это необходимо для обеспечения безопасности, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Генерал США Марк Милли отметил, что сразу после падегия дрона военные приняли меры по дистанционному уничтожению того, что представляло ценность MQ-9. После риторика американцев поменялась. Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что российские военные могли действовать непреднамеренно. Но несмотря на такие заявления маршруты своих дронов они изменили, хотя и продолжили их отправлять в район Черного моря.

Зерновой сделке сократили срок

РИА «Новости»

Россия продлила зерновую сделку на 60 дней, а не на 120, как это было ранее. Как пояснил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко, это отведенное время для выполнения обязательств перед российской стороной. Речь идет о снятии всех ограничений для экспорта сельскохозяйственной продукции на мировые рынки.

В ООН поддержали решение России о продлении сделки и отметили ее важность в деле обеспечения беднейших стран мира продовольствием.

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя отметил, что дальнейшие шаги зависят от решения обозначенных проблем. Если все они решатся, то действие сделки снова продлят. Казалось бы, что все успокоилось, но в субботу, 19 марта турецкие СМИ сообщили, что соглашение продлили на 120 дней. Официальный представитель МИД Мария Захарова опровергла эти сообщения.

В СМИ появилось письма Василия Небензи, из которых следовало, что Турцию и Украину уведомили о сокращенном сроке продления. МИД подтвердил подлинность посланий, а Мария Захарова потребовала доказательств продления сделки на 120 дней. В ООН отказались назвать срок выполнения новых условий.

Российскому Крыму стукнуло девять

На этой неделе Россия отметила девятую годовщину воссоединения с Крымом. Президент Владимир Путин поздравил жителей полуострова заранее на заседании правительства, посвященного развитию региона. Он напомнил, что жители Крыма сделали свой исторический выбор, выступив за объединение со страной. Глава государства подчеркнул, что Россия сделает все, чтобы обеспечить безопасность полуострова. Также он дал указания уравнять доходы крымчан и жителей других регионов.

Вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что полностью разрешилась проблема жителей полуострова с обеспечением водой. Среди других достижений назвали инфраструктурные проекты, которые уже реализовались и еще появятся на полуострове. О главных из них «360» собрал отдельный материал. Также можно прочитать воспоминания крымчан о событиях девятилетней давности.

Но главный праздник прошел в субботу, 18 марта, когда Владимир Путин прибыл с визитом в Севастополь. Губернатор города Михаил Развожаев признался, что сильно удивился, увидев главу государства за рулем автомобиля.

В Севастополе Путин посетил историко-археологический парк «Херсонес Таврический», побывал в детском центре «Корсунь» — филиале «Артека» и художественно-эстетической студии.

Призывникам поднимут возраст

РИА «Новости»

Законопроект о повышении призывного возраста внесли на рассмотрение в Госдуму. Авторы документа пояснили, что повышение пройдет поэтапно, чтобы к 2026 году в армию попадали призывники от 21 до 30 лет. Примут законопроект до 1 апреля. Когда стартует весенний призыв пока неизвестно. Но председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов допускал, что его проведут по новым правилам.

Председатель Комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев отметил, что призывать российских мужчин с 21 года предложил министр обороны Сергей Шойгу. Сенатор подчеркивал, что работа предстоит не простая, потому что нужно синхронизировать изменения призывного возраста с обеих сторон. Минимальную планку повысят с 18 до 21 года, а максимальную — с 27 до 30 лет.

Новые загадки «Северных потоков»

РИА «Новости»

Специалисты компании «Газпром» нашли подтверждение вероятного наличия еще одного взрывного устройства на газопроводе «Северный поток», заявил прездент России Владимир Путин. Он пояснил, что в 30 километрах от взорванной нитки нашли похожий на антенну столбик, установленный на стыке труб. Глава государства не исключил, что это может быть средство дистанционного управления заложенной бомбой.

Путин отметил, что взрывное устройство до сих пор может находиться на месте. Всю информацию российская сторона передала властям Дании. Но правительство скандинавской страны заявило, что отвергает предложение России об участии в расследовании. Такое заявление сделал министр иностранных дел страны Ларс Лекке Расмуссен. По его словам, совместная комиссия Дании, Германии и Швеции справится с этой задачей, а ее выводам можно доверять.

Между тем, СМИ сообщили, что незадолго до диверсий на расстоянии меньше 11 морских миль к юго-востоку от места взрывов находился разведывательный корабль ВМС Германии. Еще одно судно, на этот раз яхту «Андромеда», которую якобы задействовали в диверсии нашли в районе немецкого острова Рюген. По данным СМИ, немецкие следователи обнаружили на борту волосы и одежду. Теперь они намерены провести ДНК-экспертизу.

Визит в Мариуполь

На следующий день после поездки в Севастополь президент России Владимир Путин в компании вице-премьера Марата Хуснуллина приехал в Мариуполь. Это первая поездка главы государства в Донбасс.

Российский лидер снова сел за руль автомобиля и заявил, что дороги в регионе хорошие. В ходе осмотра города вице-премьер заявил, что центр решили восстановить в первозданном виде. Посетили руководители и уже отремонтированную филармонию. По словам Хуснуллина в конце года начнется восстановление аэропорта, а порт уже используется как строительно-перевалочная база.

Президент России также встретился с горожанами. В ходе общения он отметил, что в городе появятся новые жилые кварталы. Одна из женщин заметила, что новый микрорайон, в котором они получили квартиры, стал «маленьким кусочком рая».

«Будем расширять это», — пообещал в ответ Путин.

Жители признались, что раньше видели главу государства только по телевизору и не думали, что он появится у них в городе. Путин даже поднялся в гости в одну из квартир, но надолго не стал задерживаться, чтобы не утомлять хозяев.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ни общения с жителями Мариуполя, ни поход в гости у президента в планах не было.

«Что касается вождения автомобиля, вы знаете, президент часто так делает. Он любит водить машину, и, наверное, этим и продиктовано [решение]», — отметил пресс-секретарь главы государства.

Песков добавил, что по итогам общения с горожанами глава Путин даст ряд распоряжений для решения проблем, о которых он услышал.

Пьяный стрелок

Пьяный мужчина в городе Вятские Поляны Кировской области открыл стрельбу по прохожим, а потом и полицейским, которые прибыли по вызову горожан. Губернатор региона Александр Соколов сообщил, что открывший стрельбу владелец квартиры 16 лет не употреблял алкоголь А когда мужчина снова запил, то повел себя неадекватно.

Супруга стрелка в беседе с журналистами заявила, что муж схватился за бутылку после того, как у него диагностировали опухоль мозга. По ее словам, напился мужчина накануне вечером, а после достал из сейфа ружье и начал стрелять.

Для захвата стрелка в город прибыли бойцы СОБР. С крыши за злоумышленником следил снайпер. Весь район, где находился дом вооруженного мужчины, оцепили бойцы Росгвардии и полиция. В результате действия правоохранителей стрелка обезвредили и задержали.

Региональный главк СК сообщил, что мужчина целился по сотрудникам правоохранительных органов, поэтому против него завели уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь силовиков.

МУС раздал ордера

РИА «Новости»

Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на «арест» президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал решение судей возмутительным и добавил, что такие ордеры являются ничтожными с юридической точки зрения.

Официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила, что Россия не является участником Римского статута, а значит не признает решения МУС.

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова подчеркнула, что уже попала под разные международные санкции за то, что помогла сиротам уехать из-под обстрелов и оказаться в окружении заботливых и любящих людей, а теперь ее собираются арестовать.

«Интересно, что же будет дальше? Ну, а мы продолжаем работать», — подчеркнула она.

Оставлять такое решение международной инстанции без ответа нельзя, посчитал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Он выступил с инициативой внести в санкционный список трех судей МУС, которые приняли решение о выдаче ордера об «аресте» президента России.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился о проверке в связи с незаконной выдачей ордеров.

Двери в НАТО приоткрылись

РИА «Новости»

Процесс утверждения заявки Финляндии в НАТО официально начался в Турции. В ближайшее время документ рассмотрят депутаты парламента. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с главой европейской страны Саули Ниинисте. Турецкий лидер отметил, что процесс ратификации заявки завершится до президентских выборов, назначенных на 14 мая.

Вслед за заявлением Эрдогана дату начала парламентской процедуры одобрения заявки Финляндии объявила Венгрия.

Турция и Венгрия оставались двумя последними членами НАТО, которые не одобрили заявки Швеции и Финляндии на вступление в Североатлантический альянс. Скандинавские страны подали заявку одновременно, но если одну уже начали принимать, то со второй пока сложности.

По словам Эрдогана, Швеция пока не сделала необходимых шагов в рамках борьбы с терроризмом, о которой ей говорила Турция. Он подчеркнул, что его диалог с властями королевства продолжится, но все зависит от шагов кандидата в альянс.

Одобрение заявки только его страны не очень обрадовали Саули Ниисте. Он заявил, что без Швеции членство Финляндии в НАТО не будет считаться полным. Глава государства подчеркнул, что поднимет этот вопрос на обсуждение в Вильнюсе, где пройдет встреча лидеров 32 стран, входящих в альянс.