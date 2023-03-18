Мир 18 марта 2023, 23:07 ООН отказалась называть сроки продления зерновой сделки Офис госсекретаря ООН не стал уточнять сроки продления зерновой сделки РИА «Новости»

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Офис генсекретаря ООН не назвал сроки продления черноморской зерновой инициативы. Об этом сообщил ТАСС.

Официальный представитель генсекретаря Стефан Дюжаррик заявил, что сделку продлили.

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«Более мы ничего не говорим», — сказал он в ответ на вопрос, на какой срок решили продлить договоренности.

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Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российская сторона согласилась продлить зерновую сделку только на 60 дней. По ее словам, министерство иностранных дел и постоянные представители России при ООН заранее уведомили об этом всех участников сделки.

Как отметил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя, продление зерновой сделки Россией по истечении 60 дней возможно при выполнении всех условий меморандума, подписанного ООН.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о продлении зерновой сделки, срок которой истекал 19 марта. Он подчеркнул, что это стало возможно благодаря переговорному процессу, который вели с Россией и Украиной.