Мир 18 марта 2023, 18:03 Зерновую сделку продлили на 120 дней — СМИ Habertürk: зерновую сделку России, Украины, Турции и ООН продлили на 120 дней РИА «Новости»

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Срок действия зерновой сделки продлили на 120 дней. Об этом сообщил турецкий телеканал Habertürk.

Официально ни одна из сторон соглашения этот срок пока что не подтвердила.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее сообщил, что срок действия зерновой сделки, который истекал 19 марта, продлили. По его словам, это стало возможно благодаря усилиям турецкой стороны в переговорном процессе с Россией и Украиной. Отдельно он поблагодарил ООН за содействие.

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Россия, Турция, Украина и ООН 22 июля 2022 года заключили договоренность по вывозу украинского зерна через черноморские порты на международный рынок.

Ранее постпред России в ООН Василий Небензя объявлял, что сделку продлят до 18 мая. Он предупредил, что западные санкции в ближайшие два месяца обязаны вывести из-за санкционных ограничений всю логистическую цепочку поставок удобрений и продовольствия из России на мировой рынок.