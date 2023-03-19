Общество 19 марта 2023, 08:50 «Не более-менее, а хорошие». Путин за рулем оценил качество дорог в Мариуполе Путин объехал Мариуполь за рулем и оценил качество дорог в городе РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин оценил качество новых дорог в Мариуполе. Сегодня глава государства прибыл в город с визитом и сам за рулем автомобиля объехал несколько районов. Его сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин, сообщил ТАСС.

«Не более-менее, а хорошие», — заметил глава государства во время обсуждения качества дорог.

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Хуснуллин сообщил президенту о ходе строительных и восстановительных работ в городе. Отметил планы запустить первый трамвайный маршрут.

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Отдельно он отметил, что центр города пострадал во время боевых действий сильнее всего.

«Сильно разбит центр. В центральной части часть зданий — памятники. Долго думали: сносить, не сносить», — пояснил Хуснуллин.

В итоге, по его словам, было принято решение сохранить облик центра города. Для проведения работ уже подготовлена сметная документация.