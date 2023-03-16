Мир 16 марта 2023, 20:15 ООН призвала сохранить и продолжить зерновую сделку Дюжаррик: Генсек ООН призвал сохранить целостность зерновой сделки РИА «Новости»

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Целостность зерновой сделки необходимо сохранить, а сами поставки продовольствия в беднейшие страны мира продолжить. Такое заявление, цитируя генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, сделал его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

Он подчеркнул, что руководитель организации нацелен на сохранение соглашения, которое играет критическую роль в глобальной продовольственной безопасности.

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«Он продолжает усилия по реализации меморандума о взаимопонимании, нацеленного на облегчение торговли российскими удобрениями и продовольствием», — привел слова Дюжаррика ТАСС.

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Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Россия продлила зерновую сделку на 60 дней. Она пояснила, что такое решение приняли на фоне невыполнения условий по снятию ограничений для экспорта российских сельхозпродуктов и удобрений на мировые рынки.

Так она прокомментировала слова Дюжаррика, который настаивал на продлении соглашений на 120 дней, как это предусмотрено документами. При этом он отметил, что существуют препятствия для выполнения всех пунктов соглашения, в частности работы платежных систем с российскими компаниями.