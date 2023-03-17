Мир 17 марта 2023, 17:56 Турция согласилась с вступлением Финляндии в НАТО Президент Турции Эрдоган: парламент рассмотрит заявку Финляндии на вступление в НАТО РИА «Новости»

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Процесс утверждения заявки Финляндии в НАТО официально начался в Турции. В ближайшее время документ рассмотрят депутаты парламента. Как сообщило агентство Anadolu, такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с финским коллегой Саули Ниинисте.

Он подчеркнул, что власти Финляндии предприняли все шаги, на которых настаивала турецкая сторона. По словам Эрдогана, ратификация заявки завершится до выборов, которые пройдут в республике 14 мая.

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Турецкий лидер подчеркнул, что дипломатические отношения между странами возникли в 1924 году и с тех пор только укреплялись. Главным примером оказалась помощь финских властей после разрушительных землетрясений.

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Эрдоган отметил, что заявка на вступление в НАТО Швеции пока находится на рассмотрении. Власти скандинавской страны отказались провести экстрадицию 120 подозреваемых в террористической деятельности по запросу Турции. Глава республики добавил, что дальнейшая судьба членства Швеции в Североатлантическом альянсе зависит только от решения властей скандинавской страны.

Швеция и Финляндия одновременно подали заявки для вступления в НАТО. Процесс рассмотрения документов заблокировала Турция из-за помощи скандинавских стран сторонникам и члена Рабочей партии Курдистана, которую страна считает террористической организацией.