Общество 18 марта 2023, 10:53 Путин назвал объем средств инвестпроектов в Крыму и Севастополе Путин: в Крыму реализует более 250 инвестпроектов, еще порядка 100 — в Севастополе РИА «Новости»

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На сегодняшний день в Крыму реализуется более 250 инвестпроектов, общий объем инвестиций в который составляет почти 450 миллиардов рублей, сообщил президент России Владимир Путин. Глава государства высоко оценил темпы развития предпринимательства на полуострове.

Отдельно президент отметил реализацию в Севастополе еще порядка 100 инвестпроектов на общую сумму более 217 миллиардов рублей.

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«Важно развивать такой актуальный, востребованный механизм государственно-частного партнерства, как специальная экономическая зона, созданная на полуострове», — подчеркнул Путин.

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Глава государства также обратил внимание на развитие транспортной инфраструктуры Крыма. По его словам, за минувшие годы создали и ввели в эксплуатацию сотни важных объектов самого разного профиля. Это и Симферопольский аэропорт, и современная трасса «Таврида», и Крымский мост.

«Восстановление [Крымского моста] после террористической атаки продолжается, и уверен, эта работа будет завершена в срок», — добавил президент.