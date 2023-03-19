19 марта 2023, 09:26
Путин осмотрел филармонию в Мариуполе
Президент России Путин осмотрел здание филармонии в Мариуполе
Президент России Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Мариуполь осмотрел здание филармонии. Об этом сообщил ТАСС.
Главу государства сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, филармонию сумели восстановить практически за три месяца.
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Путин осмотрел здание как внутри, так и снаружи. В частности, он увидел актовый зал, помещение для хранения инструментов и реконструированный центральный вход.
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Ранее стало известно, что Путин прибыл в Мариуполь на вертолете. Он осмотрел береговую линию города, лично объехал за рулем автомобиля несколько районов и пообщался с местными жителями. Качество дорог в городе президент оценил как хорошее.
Хуснуллин докладывал президенту о ходе восстановительных и строительных работ в Мариуполе, а также раскрыл планы по запуску первого трамвайного маршрута. Вице-премьер отметил, что наиболее пострадавшей от боевых действий оказалась центральная часть города.
ДНР
Владимир Путин
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