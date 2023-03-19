Общество 19 марта 2023, 09:26 Путин осмотрел филармонию в Мариуполе Президент России Путин осмотрел здание филармонии в Мариуполе РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Мариуполь осмотрел здание филармонии. Об этом сообщил ТАСС.

Главу государства сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, филармонию сумели восстановить практически за три месяца.

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Путин осмотрел здание как внутри, так и снаружи. В частности, он увидел актовый зал, помещение для хранения инструментов и реконструированный центральный вход.

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Ранее стало известно, что Путин прибыл в Мариуполь на вертолете. Он осмотрел береговую линию города, лично объехал за рулем автомобиля несколько районов и пообщался с местными жителями. Качество дорог в городе президент оценил как хорошее.

Хуснуллин докладывал президенту о ходе восстановительных и строительных работ в Мариуполе, а также раскрыл планы по запуску первого трамвайного маршрута. Вице-премьер отметил, что наиболее пострадавшей от боевых действий оказалась центральная часть города.