Мир 15 марта 2023, 19:58 США сочли случайными действия российских военных с американским беспилотником Представитель Госдепа Прайс назвал непреднамеренными действия военных России с дроном США United States Air Force

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Российские военные в ситуации с появлением американского беспилотника-разведчика над Черным морем могли действовать непреднамеренно. Как сообщило агентство Reuters, с таким заявлением выступил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

«Падение американского военного разведывательного беспилотника в Черное море после перехвата российскими самолетами, скорее всего, было непреднамеренным актом со стороны России», — заявил дипломат.

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Американский беспилотник-разведчик MQ-9 Reaper упал в Черное море в минувший вторник, 14 марта. По версии Вооруженных сил США, причиной стали действия одного из истребителей Су-27, которые вылетели на перехват дрона. Якобы военный самолет крылом повредил винт летательного аппарата. В результате беспилотник упал в воду.

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В Минобороны России заявили, что истребители не применяли оружия, а также не вступали в контакт с американским беспилотником. В ведомстве подчеркнули, что дрон летел с выключенными транспондерами и нарушил временные границы воздушного пространства России, установленные на время спецоперации. Причиной крушения назвали резкий маневр беспилотника.

Практически сразу после крушения Госдепартамент США вызвал посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова. По итогам визита во внешнеполитическое ведомство дипломат назвал появление американского беспилотника провокацией.