Общество 17 марта 2023, 21:40 СК проверит работу суда в Гааге после незаконного ордера на арест Путина СК проверит незаконную выдачу МУС ордера об аресте Владимира Путина Пресс-служба Следственного комитета

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился провести проверку в связи с незаконной выдачей МУС ордеров на арест президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

Согласно поручению главы СК, центральный аппарат ведомства организует процессуальную проверку в связи с незаконной выдачей Международным уголовным судом ордеров на арест граждан России.

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В рамках проверки следователи установят конкретные лица из числа судей МУС, которые принимали незаконные решения.

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По результатам проверки ведомство примет решение о возбужении уголовного дела.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее назвал возмутительным решение Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест Владимира Путина. По его словам, подобные решения с точки зрения права являются ничтожными.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также заявила, что возможные документы для России не имеют никакой юридической силы. Она напомнила, что РФ не является участником Римского статута Международного уголовного суда.