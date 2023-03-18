Власть 18 марта 2023, 23:27 Россия намерена ввести санкции против трех судей МУС Косачев предложил ввести санкции против трех выдавших ордер в отношении Путина судей МУС РИА «Новости»

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Против трех судей Международного уголовного суда (МУС) Росарио Сальваторе Айталы, Антуана Кезию Миндуа и Томоко Акане, которые выдали ордер на «арест» президента России Владимира Путина, предложили ввести санкции. Такую идею озвучил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Предложение опубликовано в своем Telegram-канале.

«Этакая „тройка“ судей МУС, где все фигуранты явно недружественные России <…> Думаю, было бы справедливо незамедлительно внести их по этому признаку в санкционные списки», — отметил сенатор.

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МУС выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой 17 марта.

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Как напомнила представитель МИД России Мария Захарова, страна не является участником Римского статута Международного уголовного суда, а поэтому не несет по нему обязательств.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение МУС о выдаче ордера на арест главы РФ Владимира Путина возмутительным. По его словам, с точки зрения права подобные решения являются ничтожными.

Российское посольство в Вашингтоне отметило, что администрация США поддерживает «беспрецедентную правовую вакханалию» МУС в угоду геополитическим интересам. Это при том, что сами Штаты, как и Россия, юрисдикцию этой организации не признают.