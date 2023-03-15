15 марта 2023, 22:09
Пентагон заявил о продолжении полетов ВВС США в международном пространстве
Глава Пентагона Остин: военные самолеты США продолжат летать в международном пространстве
Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что американская военная авиация будет продолжать свои полеты в международном воздушном пространстве. Такое заявление он сделал по итогам переговоров с главой Минобороны России Сергеем Шойгу, сообщил ТАСС.
«Как я неоднократно говорил, великим державам важно быть образцами прозрачности и поддержания связей. США продолжат летать и действовать в любых местах, где разрешает международное право», — отметил Остин.
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Ранее министры провели телефонные переговоры. Как сообщило Минобороны РФ, инициатором переговоров выступила американская сторона.
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Беспилотник MQ-9 Reaper упал в воды Черного моря во вторник, 14 марта. В Минобороны уточнили, что БПЛА потерпел крушение после резкого маневра, к тому же, он летел с выключенными транспондерами.
Госдепартамент назвал чепухой высказывание российского посла Анатолия Антонова по ситуации с американским беспилотником над Черным морем. Дипломат ранее заявил, что американские силы пытаются проверить уязвимости российской противовоздушной обороны и выявить ее слабости.
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