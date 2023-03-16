Мир 16 марта 2023, 22:00 Дания отказала России в доступе к расследованию диверсий на «Северных потоках» МИД Дании сообщил, что России отказано в расследовании взрывов на «Северных потоках» РИА «Новости»

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Дания не разрешит России принять участие в расследовании диверсии на «Северных потоках». Об этом сообщило издание Local Denmark со ссылкой на заявление главы министерства иностранных дел страны Ларса Лекке Расмуссена.

«Министр иностранных дел Дании <…> заявил, что Дания не разрешит России принять участие в расследовании взрывов трубопроводов», — отметили в материале.

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По словам Расмуссена, Дания, Швеция и Германия соблюдают верховенство права. Расследованиям этих государств можно доверять, заверил он. Дипломат подчеркнул, что специалисты проведут тщательную проверку, о чем сообщили российской стороне.

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«Когда мы это сделаем, мы объявим о результатах», — добавил Расмуссен.

Издание Daily Mail со ссылкой на следователей из Дании сообщило, что под газопроводом «Северный поток — 2» обнаружили «странный предмет». Устройство якобы не несет никакой опасности. Перед этим власти скандинавской страны допустили представителей «Газпрома» к обследованию мест, где повреждены трубопроводы. Но судно со специалистами отечественной компании на борту продвинулось дальше. В результате они обнаружили еще одну вероятную бомбу.

Российский лидер Владимир Путин сообщил, что РФ передала Дании информацию о предположительном наличии еще одного взрывного устройства на «Северном потоке».