Общество 19 марта 2023, 10:45 «Спасибо за победу». Встречу Путина с жителями Мариуполя показали на видео Telegram-канал «Смотри» показал кадры встречи Путина с жителями Мариуполя

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Президент России Владимир Путин в воскресенье прибыл с рабочей поездкой в Мариуполь. На улице он встретился с местными жителями. Кадры беседы главы государства с горожанами показал Telegram-канал «Смотри».

«Здравствуйте, можно с вами хотя бы поздороваться? Мы вас только по телевизору видели! Спасибо за победу, мы заждались», — обратились к президенту жители Мариуполя.

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В ответ Путин поинтересовался, нравится ли людям жить в городе.

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«Это маленький кусочек рая сейчас у нас здесь. Мы за вас молимся. Наконец-то мы дождались», — ответили они.

Ранее президент сказал, что в будущем планируется расширять жилые кварталы в Мариуполе. Пожилой мужчина сказал ему, что потерял все во время обстрелов, но теперь получил комфортное жилье.

Путин прибыл в город утром в воскресенье. Он проинспектировал некоторые районы Мариуполя, осмотрел здание филармонии и заслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина о восстановительных работах в городе.